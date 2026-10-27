Relatora ONU denuncia una estrategia "de miedo y castigo" de Rusia para silenciar críticos

"En lugar del Estado de derecho, he documentado el imperio del miedo", declaró Katzarova en una rueda de prensa en Naciones Unidas tras presentar su último informe sobre cómo Rusia intenta eliminar la disidencia.

Según explicó, existe una relación directa entre la represión interna y la guerra contra Ucrania, ya que, el silenciamiento de los disidentes permite continuar la ofensiva y los incesantes ataques crean el marco para establecer más represión.

"La guerra se utiliza como justificación para aumentar la represión interna, y el punto en el que ambas confluyen es la represión transnacional", apuntó la relatora.

Entre otras cosas, destacó la persecución de opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos que han abandonado Rusia.

Además, Katzarova describió un sistema destinado a "fabricar enemigos" a través de la designación de organizaciones como extremistas o terroristas y la posterior apertura de procesos penales.

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La propia relatora relató que, tras presentar su informe sobre represión transnacional, el defensor del pueblo de Chechenia difundió un montaje en el que aparecía junto a ella y la acusó de defender a extremistas y terroristas, lo que la convertía en "una de ellos".

"Fue bastante aterrador", comentó.

En este sentido, explicó que no le permiten entrar en el país, pese a haberlo solicitado por carta al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y que las autoridades rusas no han querido comentar ninguno de sus informes sobre la situación en el país a pesar de recibir una copia antes de hacerlos públicos.

La relatora señaló que elabora sus informes a partir de testimonios de víctimas, abogados y organizaciones dentro y fuera de Rusia, que contrasta mediante otras fuentes y entrevistas.

"No me limito a obtener información de un periódico o de una página web. Tengo que verificarla", apuntó al ser cuestionado por la elaboración de sus trabajos sin poder pisar territorio ruso.

Tras relatar casos concretos de represiones, Katzarova propuso avanzar hacia una convención de derechos humanos de la ONU contra la represión transnacional que proteja a críticos y defensores de derechos humanos de cualquier país.