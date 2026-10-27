Revocan libertad condicional de exmiembro de FARC investigado por crimen de Miguel Uribe

La decisión fue adoptada por la Sala de Amnistía o Indulto mediante una resolución en la que determinó que el excombatiente, conocido en su etapa de guerrillero como alias Yako, incumplió el régimen de condicionalidad al no informar sobre su paradero ni presentarse ante las autoridades judiciales.

Como consecuencia, la JEP solicitó a un juzgado de Bogotá que haga efectiva la revocatoria del beneficio de la justicia restaurativa creada tras el Acuerdo de Paz de 2016.

Además, dejó abierta la posibilidad de que la justicia ordinaria expida nuevas órdenes de captura contra Téllez Álvarez.

La libertad condicionada le había sido concedida en relación con una condena por secuestro extorsivo agravado cometido durante su participación en las FARC.

La decisión coincide con información de la Fiscalía General, que investiga el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

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Según la información, Téllez Álvarez, sobre quien pesa una orden de captura, es investigado como "presunto articulador de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia y posible coordinador logístico del atentado" contra el congresista.

La JEP aclaró que la responsabilidad penal del excombatiente en ese homicidio es materia de investigación de la justicia ordinaria y señaló que la información recaudada hasta el momento es insuficiente para concluir que se hubiera reincorporado a un grupo armado ilegal.

Sin embargo, la Sala advirtió que su prolongada ausencia y los indicios sobre una posible reactivación de actividades vinculadas al crimen comprometen los beneficios de la justicia transicional.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin en el que impulsaba su candidatura presidencial, en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en la Clínica Santa Fe de la capital colombiana.

La investigación de la Fiscalía General avanza y por este homicidio han sido capturadas nueve personas, cuatro de las cuales ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó.