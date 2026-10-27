Ribera reivindica el aire acondicionado como una necesidad de salud pública y no un lujo

"Nadie mandaría a sus hijos menores de edad a un cole con 37 grados de temperatura y nadie querría tener a sus padres ingresados en un hospital no refrigerado con 37 grados de temperatura", declaró Ribera en una entrevista con EFE.

La también comisaria europea de Competencia respondió así preguntada por el debate sobre la climatización, especialmente intenso en Francia, donde las sucesivas olas de calor han reavivado las discrepancias políticas sobre la conveniencia de extender estos sistemas por su consumo energético y su impacto medioambiental.

El partido de extrema derecha Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, ha defendido un plan de climatización masiva, especialmente en edificios públicos, mientras que los ecologistas y otras fuerzas de izquierda apuestan por priorizar el aislamiento, la ventilación y otras medidas de adaptación.

Ribera, socialdemócrata española con una larga trayectoria en políticas medioambientales y climáticas, recordó que hace más de 25 años, cuando España negociaba sus compromisos de emisiones, algunos colegas de Países Bajos y Suecia consideraban el aire acondicionado "una cosa de lujo y frívola", frente a la necesidad de garantizar la calefacción en el norte de Europa.

"Y entonces yo les decía: 'Bueno, pues te invito a que vayas por debajo de Despeñaperros (sur) un 28 de julio y después me dices si es un problema de lujo o es un problema de salud pública'", relató.

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La vicepresidenta comunitaria subrayó que el aumento de las temperaturas extremas, fenómeno especialmente intenso en Europa, obliga a garantizar unas condiciones térmicas adecuadas. Sin embargo, rechazó plantear la climatización como una disyuntiva absoluta.

"Yo no creo que sea un sí o un no", señaló la dirigente española, quien defendió mantener "una relación con la energía inteligente, eficiente, responsable".

En ese sentido, apostó por mejorar el aislamiento de los edificios, instalar placas solares y recurrir a soluciones tradicionales, como las paredes blancas, los toldos, las cortinas y las persianas, para reducir las necesidades de refrigeración y el consumo eléctrico.

Ribera subrayó que el acceso a temperaturas soportables no puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad social.

"Lo que no puede ser es que un problema de salud pública (...) sea una cuestión de quién tiene dinero para pagarlo y quién no", dijo.