Rusia envía mañana el cuarto petrolero con diésel con destino a Estados Unidos

"Esperamos que salga el día 28", contestó a la pregunta de los periodistas rusos sobre el envío del nuevo cargamento en virtud del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre el Kremlin y la Casa Blanca, según la agencia la agencia RIA Nóvosti.

Según Novak, en este momento ya son tres petroleros que salieron de los puertos rusos del Báltico para llegar el mercado estadounidense.

Tras la conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, Washington levantó la prohibición de importar hidrocarburos de Rusia, que exportará 300.000 toneladas de combustible en el mes de octubre; otras 500.000 toneladas en noviembre y 1.000.000 de toneladas en diciembre.

Novak también comentó las declaraciones de los demócratas estadounidenses, que están en contra del acuerdo de diésel entre EE.UU. y Rusia.

"Ahora mismo los buques están en camino, y los acuerdos entre los presidentes Vladímir Putin y (Donald) Trump se están realizando. En general, por supuesto, resulta sorprendente la postura de los demócratas, que hacen las declaraciones o incluso actúan en contra de los intereses del pueblo estadounidense", subrayó.

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Previamente, durante su reciente encuentro con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Putin destacó el impacto positivo del acuerdo entre EE.UU. y Rusia. Según el mandatario ruso, tras el anuncio, "los precios de diésel en los mercados mundiales bajaron entre un 5 % y un 6 %".

Por su parte, el líder estadounidense, Donald Trump, precisó que Rusia no va a suministrar combustible sólo a EE.UU., sino a todo el mundo.

De acuerdo con el diario Financial Times, el acuerdo sobre diésel es importante para mejorar la intención de voto del Partido Republicano antes de las elecciones legislativas en EE.UU., que se celebrarán el 3 de noviembre.

Según el medio, parte del electorado que activamente apoya a los republicanos consume mucho diésel, por lo que el alza de precios del combustible provocado por la guerra de Estados Unidos en Irán fue un duro revés para ese partido.