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Mundo
27 de octubre de 2026 - 18:20

Se elevan a 72 los opositores presos en Nicaragua, incluidos 33 desaparecidos, según ONG

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San José, 27 oct (EFE).- Al menos 72 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen encarcelados, incluidos 33 que se encuentran en condición de desaparición forzada, denunció este martes desde el exilio la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).

Por EFE
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Hasta el 23 de octubre de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, perteneciente a la AMJ, ha documentado 56 hombres y 16 mujeres privados de libertad por motivos políticos en Nicaragua, indicó esa ONG en una declaración.

De ese total, 16 son personas adultas mayores y 33 permanecen en condición de desaparición forzada, incluidos ocho adultos mayores, advirtió la AMJ, que aglutina al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al Monitoreo Azul y Blanco, y a la Unidad de Defensa Jurídica, entidades que denuncian, documentan y dan acompañamiento jurídico a las víctimas de la represión.

Estos organismos documentaron 1.506 detenciones por motivos políticos desde 2018.

La cifra actualizada al 23 de octubre representa un incremento de 12 personas frente al corte del 31 de julio pasado y de cuatro personas respecto al del 24 de septiembre pasado, anotó la ONG.

La lista vuelve a incluir a seis personas pertenecientes al grupo familiar del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, de 73 años, quien falleció bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo, de acuerdo con la AMJ.

Los familiares de Rivera fueron capturados el 31 de mayo en Managua mientras intentaban reclamar el cuerpo del líder indígena para sepultarlo.

Esos datos de personas presas políticas están avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los últimos informes registraron la salida del exdiputado indígena miskito y añadieron al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, de 77 años.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

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