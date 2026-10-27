Seis heridos por una explosión en la frontera de Colombia y Venezuela

"Se escuchó una explosión que nos dejó asustados, conmocionados. Hay un carro (...) destruido", dijo a EFE Griselda Becerra, una habitante de la zona.

Según el secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Norte de Santander, Jorge Quintero, el explosivo fue colocado detrás de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), donde los policías estacionan sus vehículos para realizar labores de vigilancia en el puente internacional.

Según las primeras informaciones, una maleta habría sido abandonada en el lugar, aunque Quintero señaló que los técnicos de explosivos deben establecer todavía cómo se organizó el atentado.

"Lo único que sí ve uno es los daños en todas las casas que quedan ahí al lado", dijo a EFE Quintero, quien consideró que el hecho pudo haber estado dirigido contra la fuerza pública, aunque las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias.

La detonación se produjo a pocos metros del puente fronterizo, hasta donde acudieron las autoridades y los organismos de socorro para atender a los heridos y evaluar los daños materiales.

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El ataque se produjo un día después del asesinato a tiros de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad para las elecciones de 2027.

El político fue atacado el lunes cuando se encontraba cerca de una gasolinera del Anillo Vial Occidental, en una de las escasas ocasiones en que se desplazaba sin escolta.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó ayer el asesinato y aseguró que el crimen no quedará impune.