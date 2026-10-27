Socialistas y comunistas piden al Gobierno portugués retirar la ley de alquileres

Durante el debate parlamentario sobre los presupuestos para 2027, el líder socialista acusó al jefe del Gobierno de esconderse en un momento de dificultades para el país y atribuyó las movilizaciones a la falta de diálogo y de "sentido común" del Ejecutivo.

En la misma sesión, el secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP), Paulo Raimundo, también reclamó la retirada de la propuesta, a la que se refirió como la ley de los desahucios y del aumento de los alquileres, y acusó al Gobierno de alimentar la especulación inmobiliaria.

Carneiro preguntó a Montenegro si está dispuesto a abandonar la iniciativa y a construir, en diálogo con el PS, una solución que equilibre los intereses de propietarios e inquilinos.

Asimismo, le instó a revisar la consideración de alquileres de hasta 2.300 euros como renta moderada, una medida que atribuyó al Gobierno y que, según recordó, contó con el apoyo del partido ultraderechista Chega.

El dirigente socialista expresó su solidaridad con los jóvenes, sus familias y amigos, así como con los agentes de las fuerzas de seguridad que resultaron heridos en las manifestaciones.

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En relación con la actuación policial, precisó que su crítica se dirigía al Ejecutivo y no a la Policía. Defendió que el derecho de manifestación es compatible con el Estado de derecho democrático y que el uso de la fuerza debe ser "la última" opción.

Carneiro sostuvo que las fuerzas policiales actúan conforme a orientaciones políticas y reclamó al primer ministro instrucciones "claras e inequívocas".

También le preguntó por qué no había convocado el sistema de seguridad interna después de que el jefe del Gobierno aludiera a posibles infiltraciones en las manifestaciones.

El líder del PS propuso además movilizar inmuebles y financiar su rehabilitación para ponerlos a disposición de los municipios. Anunció que los socialistas presentarán propuestas durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos para responder al aumento del coste de la vida y de la vivienda.

Por su parte, Raimundo sostuvo que Portugal afronta una "ola de especulación" inmobiliaria y acusó a Montenegro de favorecerla con sus políticas, en beneficio de la banca y los fondos inmobiliarios.

El dirigente comunista reprochó a Chega y a Iniciativa Liberal que apoyaran la propuesta de alquileres del Ejecutivo y pidió a ambos partidos que contribuyan a retirarla.

"Quien lucha, quien se manifiesta, quiere respuestas, no quiere violencia", afirmó Raimundo, quien consideró que a los manifestantes ya les afecta la "violencia" cotidiana de los bajos salarios, la precariedad y las dificultades de los jóvenes para salir de casa de sus padres.

El líder del PCP criticó igualmente el proyecto presupuestario, que calificó de favorable a los intereses del capital, y reprochó al PS que permita su tramitación.