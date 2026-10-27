Stubb dice que Finlandia y Noruega no son mediadores porque están "al 100 % con Ucrania"

"No somos mediadores de paz, trabajamos al 100 % para Ucrania. Jamás habríamos mantenido la conversación telefónica sin la luz verde de Ucrania", dijo Stubb en una rueda de prensa horas después de la conversación con el presidente ruso.

El mandatario finlandés señaló que tanto él como Støre trabajan en favor de los intereses de Ucrania, pero también de los intereses nacionales de Finlandia y Noruega, los dos únicos países nórdicos que tienen frontera directa con Rusia.

También reveló que los dos dirigentes nórdicos prepararon previamente la conversación telefónica con Putin, de una hora y media de duración, junto con representantes de Ucrania y Estados Unidos.

Según Stubb, la idea de contactar a Putin surgió el pasado 20 de octubre en Oslo, durante la reunión entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quienes creyeron que sería una buena iniciativa hablar directamente con el presidente ruso.

Stubb y Støre propusieron realizar la llamada, pese a no contar con un mandato europeo, porque ambos tenían "la fuerte sensación de que las conversaciones de paz estaban fracasando", según el presidente finlandés.

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También este martes, en su intervención ante la cumbre del Consejo Nórdico que se celebra en Helsinki, Stubb afirmó que a raíz del encuentro de la semana pasada en Oslo, "ahora se ha allanado el camino" para reanudar los contactos trilaterales con Rusia, mediados por EE. UU. en Abu Dabi el mes que viene, en los que aseguró que participarán también representantes europeos.

Con respecto a la conversación con Putin, señaló que ésta había sido "profesional y directa".

Además, rechazó las acusaciones de haber actuado por iniciativa propia sin informar a otros líderes europeos y aseguró que antes de la llamada su Gobierno había comunicado su propósito a "aliados clave, incluidos todos los Estados nórdicos".

En paralelo, en una rueda de prensa de la ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, y sus homólogos de Noruega, Espen Barth Eide; y de Ucrania, Andrí Sibiga, éste último saludó la iniciativa de conversar con Putin y dijo que es "el procedimiento correcto".

Sibiga afirmó en Helsinki que en estos momentos hacen falta "nuevas dinámicas" para "insuflar energía a los esfuerzos de paz", en un momento en el que en el campo de batalla no hay señales de que Rusia esté dispuesta a emprender negociaciones serias.

Reveló que Zelenski pidió a sus homólogos de Finlandia y Noruega que transmitieran a Putin dos mensajes: que Ucrania está dispuesta a cualquier tipo de alto el fuego parcial y completo, y que desea una reunión a nivel de líderes, aunque, a falta de que se concrete esta última, está preparada para los contactos a nivel de equipos técnicos en Abu Dabi.