Sube en 8 puntos la participación electoral en Israel a las 16.00h, la más alta desde 1973

Sube en 8 puntos la participación electoral en Israel a las 16.00h, la más alta desde 1973

Jerusalén, 27 oct (EFE).- La participación en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 55,7 % a las 16.00 hora local (14.00 GMT), más de ocho puntos por encima de la registrada a esa misma hora en los últimos comicios y la cifra más alta desde que hay registros en 1973, según informó la Comisión Electoral Central.