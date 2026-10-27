Sube en 8 puntos la participación electoral en Israel a las 16.00h, la más alta desde 1973

Ya son más de 4 millones los israelíes que han acudido a las urnas, que cierran a las 22.00 hora local (20.00 GMT), con una alta participación en ciudades como Tel Aviv, donde ya supera el 50 % o cerca de un 48 % en Jerusalén.
La última tasa de participación de los militares, ofrecida por el Ejército israelí a las 13.00 hora local, señalaba que hasta un 48 % de ellos ya habían votado, superando también el porcentaje de los comicios de 2022.
Israel acoge este martes unas reñidas elecciones clave para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y las primeras celebradas desde los ataques de las milicias propalestinas de Hamás hace tres años, cuyas encuestas dan la vitoria, por un estrecho margen, al opositor Gadi Eisenkot.
Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.