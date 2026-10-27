Ucrania afirma que la tregua humanitaria en Oleshki durará hasta el 1 de noviembre

"Es la mayor desescalada desde 2022", afirmó en su canal de Telegram Arajamia, en referencia al año en el que Rusia comenzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Arajamia ha explicado además, sin precisar la zona en la que han cesado las hostilidades, que el alto el fuego se está manteniendo "en el sector más extenso" del frente sur.

"Todos los esfuerzos de desescalada como este nos acercan a la muy esperada paz en Ucrania", cerró su mensaje Arajamia, que además de liderar el grupo parlamentario del partido Servidor del Pueblo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, forma parte del equipo negociador que participa en las conversaciones de paz con estadounidenses y rusos.

Según dijo el Defensor del Pueblo ucraniano el 7 de octubre, en Oleshki y sus alrededores había entonces entre 2.000 y 3.000 personas que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades y a un supuesto bloqueo del Ejército ruso.