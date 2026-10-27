Ultraderecha portuguesa acusa a Montenegro y a los socialistas de la crisis de vivienda

Ventura, cuyo partido es la principal fuerza de oposición, preguntó a Montenegro dónde había estado mientras se celebraban manifestaciones en varias ciudades portuguesas y, según sostuvo, agentes de policía eran agredidos y el Estado de derecho estaba amenazado.

"¿Dónde estuvo durante todo este tiempo, mientras el país se debatía?", le preguntó el dirigente de Chega en la Asamblea de la República. A su juicio, el jefe del Gobierno debía haber manifestado su apoyo a las fuerzas de seguridad.

El debate presupuestario tiene lugar después de las intervenciones policiales para dispersar las concentraciones por el derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto. La actuación de la Policía de Seguridad Pública (PSP) en la madrugada del pasado domingo dejó 33 heridos y 33 detenidos, según las cifras policiales, y fue criticada por partidos de izquierda.

Ventura aludió a un vídeo difundido por la PSP sobre las agresiones sufridas por sus agentes y preguntó a Montenegro si había tenido acceso a esas imágenes. "Manifestaciones, sí; vándalos en nuestras plazas, no", afirmó.

El líder ultraderechista aseguró que había "infiltrados extranjeros" en las concentraciones y sostuvo que algunas personas habían pedido destruir a la policía, quemar las instituciones o eliminar a los partidos de derecha. También reclamó al primer ministro una explicación por los días que, según dijo, pasó sin dirigirse al país sobre estos hechos.

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Ventura demandó asimismo qué soluciones propone el Gobierno para las personas que tienen dificultades para pagar el alquiler o el crédito hipotecario. Según argumentó, Portugal ha registrado fuertes aumentos de estos costes en relación con los ingresos y no basta con pedir a los manifestantes que cumplan la ley.

Sus críticas se dirigieron también al secretario general del PS, José Luís Carneiro, por la decisión de los socialistas de abstenerse en la votación inicial de los presupuestos.

Ventura sostuvo que, si la crisis de la vivienda se agrava en los próximos meses, la responsabilidad será tanto de Montenegro como del líder socialista, al que acusó de facilitar las cuentas sin haberlas examinado.

La abstención anunciada por el PS, junto con los votos de los partidos que sostienen al Gobierno, permite sacar adelante la propuesta en la votación en general prevista para el miércoles. Jornal Económico

Ventura reprochó además a los socialistas su gestión durante sus ocho años al frente del Ejecutivo y les atribuyó la entrada de más de un millón de personas en el país, a las que vinculó con la presión sobre la vivienda. Por ello, instó a Carneiro a pedir disculpas y a asumir la responsabilidad del PS en la crisis.