Un juez de EE.UU. exige aclarar quién accedió al informe que justifica ataques a lanchas

El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, levantó una suspensión temporal dictada el pasado 8 de octubre y dio al Gobierno catorce días para presentar ante el tribunal, de forma confidencial, información sobre quiénes han consultado el documento, cuándo lo hicieron y con qué propósito.

El documento, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en septiembre de 2025, analiza la autoridad legal de Trump para ordenar ataques letales contra esas embarcaciones.

El Gobierno se niega a hacerlo público y alega que su contenido está protegido por el secreto presidencial.

El juez quiere determinar si el documento puede seguir amparándose en esa protección, para lo que, afirmó, necesita saber quién tuvo acceso a él, según consta en las actas judiciales.

La información deberá entregarse al magistrado sin hacerse pública ni facilitarse a los demandantes, agrega la resolución judicial. El juez decidirá más tarde si el Gobierno puede mantener el documento en secreto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso comenzó después de que grupos de derechos civiles de EE.UU. demandaran al Gobierno de Trump para lograr que se hiciera pública la justificación legal de esos ataques.

La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) y en la corte del distrito sur de esta ciudad, después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).