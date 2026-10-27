Un libro busca llenar los vacíos de los viajes de Juan Pablo II a Uruguay

"Lo hicimos básicamente por la razón de que pensábamos que había un gran vacío en el sentido de conocimiento de lo que fue aquel acontecimiento histórico, de la presencia de Juan Pablo II en el Uruguay. Sobre todo la primera visita, que fue una visita más política", detalló Berrutti en diálogo con la prensa.

El autor explicó que aquellos eran momentos complicados para Uruguay, dos años después de su salida de la dictadura cívico-militar (1973-1985) y en el despliegue de una "ofensiva diplomática" para volver a estar en el mapa y abrir sus exportaciones. Aún así, "aquella visita transcurrió con total éxito, sin ningún tipo de trauma y con total pacificación".

Para hacer la reconstrucción de ambas visitas, Berrutti salió en busca de testimonios, incluido el del entonces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Sanguinetti recordó de esta visita su propuesta para colocar una cruz en el centro de la ciudad de Montevideo en honor a este hecho histórico, la cual despertó un interesante debate sobre los límites de la laicidad y aseguró que "con el correr del tiempo, esas dos visitas se agigantaron".

Entre otras anécdotas, el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, recordó que la primera visita de Juan Pablo II iba a hacerse en 1988, después de pasar por Argentina y Chile, pero que fue Sanguinetti quien intervino para lograr que este llegara al país un año antes.

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Sturla sostuvo que la visita de un papa es muy importante para un país como Uruguay, que la próxima semana volverá "a estar en la atención del mundo".

Casi cuarenta años después de este hecho, el papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como la primera parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que lo llevará también a Argentina y Perú.