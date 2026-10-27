ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 21:50

Un libro busca llenar los vacíos de los viajes de Juan Pablo II a Uruguay

Imagen sin descripción

Montevideo, 27 oct (EFE).- A pocos días de la visita del papa León XIV a Uruguay, se presentó este martes el libro 'El papa en el reino laico', un proyecto del periodista Sergio Berrutti que reconstruye los dos viajes que Juan Pablo II hizo al país suramericano en 1987 y 1988.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Lo hicimos básicamente por la razón de que pensábamos que había un gran vacío en el sentido de conocimiento de lo que fue aquel acontecimiento histórico, de la presencia de Juan Pablo II en el Uruguay. Sobre todo la primera visita, que fue una visita más política", detalló Berrutti en diálogo con la prensa.

El autor explicó que aquellos eran momentos complicados para Uruguay, dos años después de su salida de la dictadura cívico-militar (1973-1985) y en el despliegue de una "ofensiva diplomática" para volver a estar en el mapa y abrir sus exportaciones. Aún así, "aquella visita transcurrió con total éxito, sin ningún tipo de trauma y con total pacificación".

Para hacer la reconstrucción de ambas visitas, Berrutti salió en busca de testimonios, incluido el del entonces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Sanguinetti recordó de esta visita su propuesta para colocar una cruz en el centro de la ciudad de Montevideo en honor a este hecho histórico, la cual despertó un interesante debate sobre los límites de la laicidad y aseguró que "con el correr del tiempo, esas dos visitas se agigantaron".

Entre otras anécdotas, el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, recordó que la primera visita de Juan Pablo II iba a hacerse en 1988, después de pasar por Argentina y Chile, pero que fue Sanguinetti quien intervino para lograr que este llegara al país un año antes.

Sturla sostuvo que la visita de un papa es muy importante para un país como Uruguay, que la próxima semana volverá "a estar en la atención del mundo".

Casi cuarenta años después de este hecho, el papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como la primera parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que lo llevará también a Argentina y Perú.

Lo
más leído
del día

01
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Policiales
Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más

Te puede interesar