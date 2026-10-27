Un simpatizante de Ben Gvir agrede a un voluntario de los Demócratas en un acto electoral

El incidente, que la formación describió en un comunicado como "un grave asalto", tuvo lugar en una caseta de campaña de partido en la ciudad de Jolón, distrito de Tel Aviv, en el que un simpatizante de Ben Gvir golpeó al voluntario "hasta que perdió la conciencia".

Golán, que poco antes protagonizó otro incidente en el que un hombre fue detenido por la Policía portando un cuchillo en las inmediaciones del lugar donde llevaba a cabo un acto electoral, pausó su agenda y se dirige al lugar donde tuvo lugar el ataque al voluntario en muestra de solidaridad, informó el partido en un comunicado.

Se espera que Golán publique un vídeomensaje desde allí.

La formación ha denunciado "otros intentos de ataques y amenazas contra simpatizantes en grandes ciudades alrededor del país".

"La incitación por parte del primer ministro saliente, (Benjamín) Netanyahu, ha calado hasta las bases, manifestándose hoy, día de las elecciones. No permitiremos que nadie perturbe el correcto desarrollo del proceso electoral y no nos dejaremos disuadir ni intimidar por amenazas y ataques", apuntó el partido.