ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
27º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 15:40

Un tribunal de Zimbabue absuelve a la exesposa del vicepresidente de intento de asesinato

Imagen sin descripción

Harare, 27 oct (EFE).- Un tribunal regional de Harare absolvió este martes a Mary Mubaiwa, exesposa del vicepresidente de Zimbabue, Constantino Chiwenga, del delito de intento de asesinato tras ser acusada de desconectar el soporte vital de su cónyuge en un hospital de Sudáfrica y permanecer siete años en prisión preventiva.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El magistrado Musaiona Shortgame dictó la absolución al determinar que la prolongación indefinida del proceso vulneró los derechos fundamentales de la acusada y le causó un "perjuicio mental, físico y financiero".

Durante los siete años que duró la causa, la exmodelo sufrió debido a una enfermedad linfática que derivó en la amputación de su brazo derecho y su pierna izquierda.

El fallo se produjo tras el rechazo del juez a una nueva petición de la Fiscalía para aplazar el juicio, debido a la promoción al Tribunal Superior de Harare de la magistrada previa, Feresi Chakanyuka, por lo que requería tiempo para reordenar la causa y coordinar a sus testigos.

Chiwenga era el denunciante principal en el proceso judicial iniciado en 2019, en el que acusaba a su entonces esposa de intentar matarlo mientras se encontraba hospitalizado en Sudáfrica al desconectar sus sistemas de soporte vital.

"Ella no tenía que responder a ninguna acusación. Se trató de persecución por parte de su exmarido", dijo a EFE Beatrice Mtetwa, abogada de Mubaiwa.

"Él no se presentó ante el tribunal en varias ocasiones durante el juicio para prestar declaración y no se le emitió ninguna orden de arresto por no comparecer. Pero estoy satisfecha con el resultado del juicio", añadió la defensa.

El caso, que se desarrolló a puerta cerrada mientras la acusada permanecía en prisión preventiva, había contado previamente con el testimonio del médico personal del vicepresidente y exviceministro de Sanidad, John Mangwiro.

Mangwiro sostuvo ante el tribunal que en julio de 2019 escuchó gritar al vicemandatario después de que Mubaiwa supuestamente le retirara una vía intravenosa insertada en el pecho, aunque la rápida intervención del personal sanitario evitó consecuencias fatales.

La defensa rechazó esta acusación al calificarla de "fabricada" y asegurar que Mubaiwa solo asistía a su cónyuge durante la enfermedad.

Chiwenga, un general retirado del Ejército, encabezó en 2017 el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Robert Mugabe, en el poder desde 1987, e instauró a Emmerson Mnangagwa como jefe de Estado.

Mnangagwa, de 84 años, fue elegido en los comicios de 2018 y reelegido en 2023 en un proceso disputado por la oposición.

Aunque su mandato constitucional concluye en agosto de 2028, las iniciativas para prorrogar su permanencia en el poder hasta 2030 han avivado las disputas internas dentro del oficialismo de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) entre leales al presidente y sectores afines a Chiwenga.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar