Una jueza pide al Gobierno español todo el material de los servicios secretos sobre Ceuta

En concreto, la juez María Tardón reclama "todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones" sobre esos hechos, y, en concreto, aquellos relativos "a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha".

También requiere que se haga público el "listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y el 30 de julio", así como cualquier otra que se haya remitido con posterioridad.

La desclasificación de estos documentos debe llevarse a cabo "con carácter urgente, y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales" desde la recepción de la solicitud judicial, según Tardón.

Considera esa información "indispensable para el esclarecimiento de los hechos", para determinar "qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026".

"Permitirá también -prosigue- saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los documentos solicitados, está también la nota remitida por el CNI a los servicios de inteligencia marroquíes, o cualquiera que contenga un "posible aviso o alerta respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el Reino de Marruecos, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta el día en que se reciba la presente solicitud".

Recuerda la juez que el Gobierno español ya desclasificó el 8 de septiembre pasado información relativa a la avalancha migratoria de aquellos días, lo que incluía "notas y comunicaciones del CNI", los servicios secretos españoles.

Por ello, razona Tardón, la información solicitada "resulta plenamente compatible con las exigencias de la seguridad y la defensa del Estado".

Y no afecta a su seguridad, pues "ya se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento".

"La autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso", justifica Tardón.

También solicita al Gobierno que autorice con carácter de urgencia a los funcionarios del CNI para que presten declaración judicial sobre los hechos que se investigan.

El 30 y 31 de julio entraron más de 80.000 personas en Ceuta a nado y a pie desde Marruecos, de las que una gran mayoría volvieron a ese país poco después.

No obstante, quedó un numero indeterminado de migrantes, entre magrebíes y subsaharianos, y la ciudad se ve afectada desde entonces por una grave crisis socioeconómica, con expresiones de malestar contra el Gobierno por su gestión.