Una operación contra el crimen en Medellín deja un muerto y 135 personas detenidas

El mandatario informó además en la red social X de la muerte de alias Primo Sangre, a quien identificó como segundo cabecilla de uno de los frentes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Antioquia.

De los 135 arrestos, 54 se produjeron en el acto, 66 se realizaron por orden judicial y 11 correspondieron a ciudadanos extranjeros, agregó el mandatario, quien agregó que las cifras corresponden al 85 % de la información procesada, por lo que los resultados podrían aumentar.

Durante los operativos fueron incautadas diez armas de fuego -entre ellas un fusil, siete pistolas y un revólver-, además 59 teléfonos móviles y siete radios de comunicación.

Las autoridades también anunciaron 153 allanamientos de inmuebles en los que decomisaron 717 millones de pesos y 25.000 euros, así como 40 kilos de cocaína, 6,4 kilos de base de coca, 19,7 kilos de marihuana y 5,8 kilos de drogas sintéticas, según el balance presidencial.

En un video difundido en su cuenta de X, De la Espriella mostró parte del despliegue de seguridad y el seguimiento de los operativos, a los que acudió con una pistola en el cinturón.

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Desde su toma de posesión en agosto, el presidente colombiano se ha centrado en las cuestiones de seguridad y la lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico, dando a conocer casi a diario en redes los resultados de distintas operaciones militares.