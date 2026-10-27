Una organización canadiense pide a Ottawa que impulse la reanudación de los vuelos a Cuba

La coalición, formada por 26 organizaciones, reclamó además reforzar la cooperación económica, cultural y científica con La Habana, proporcionar ayuda humanitaria a la isla y que Canadá mantenga este miércoles en la Asamblea General de la ONU su voto a favor de la resolución que pide poner fin al embargo estadounidense.

"Pedimos al Gobierno federal que retire la advertencia de viaje y restablezca los vuelos directos de las aerolíneas canadienses entre Canadá y Cuba", declaró Tess Stuber, coordinadora de la Brigada de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara de la CNC.

Por su parte, Julio Fonseca, copresidente de la CNC, solicitó que Ottawa autorice, por razones humanitarias, al menos un vuelo directo semanal para los cubano-canadienses con familiares en la isla.

"Mantener los lazos familiares es una necesidad humana básica para nosotros; no es un lujo", afirmó Fonseca.

Canadá recomienda actualmente evitar los viajes no esenciales a Cuba por la escasez de combustible, electricidad, alimentos y medicinas y advierte de que todas las aerolíneas canadienses han suspendido sus servicios a Cuba.

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El impacto es especialmente grave porque Canadá ha sido durante décadas el principal mercado emisor de turistas a Cuba. Entre 2011 y 2019 más de un millón de canadienses viajaron cada año a la isla y en 2025 todavía lo hicieron unos 754.000.

En 2026, sin embargo, el desplome ha sido abrupto: entre enero y agosto llegaron solo 128.400 visitantes canadienses, un 75,6 % menos interanual, según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba.

La caída se aceleró tras el endurecimiento, iniciado en enero, de la presión de Washington sobre los países que suministraban petróleo a Cuba, y la posterior escasez de combustible de aviación, que llevó a las principales aerolíneas canadienses a suspender sus vuelos.