Vila-Matas: "Siempre desconfío de lo que escribo y de la realidad"

En el tono irónico habitualmente presente en sus novelas, el autor señaló: "Que me premien donde sea, hasta en un campeonato de natación, también me animaría, así que todo se agradece y estimula".

Sobre el veredicto, Vila-Matas incidió en que, pese a ser "muy acertado", rectificaría la "manía" de decir que escribe "metaliteratura".

"La metaliteratura no es más que una reflexión sobre la escritura. En 'El Quijote' se habla de libros de caballerías y ya hay una reflexión sobre lo que se escribe, pero eso no es metaliterario. No lo hace Cervantes y no lo hago yo", añadió el autor de 'Canon de cámara oscura', que denunció que "son etiquetas que se ponen".

"La otra muy repetida es la de autoficción, aunque casi ya no me la ponen. No existe, solo hay ficción y eso es a lo que me dedico, a la ficción literaria. La no ficción es una etiqueta comercial; los hechos reales son hechos reales, pero cuando escribimos, sin querer, deformamos lo que explicamos", siguió Vila-Matas, que volvió a sonar este año en las quinielas del Nobel de Literatura.

En cuanto a su ocupación actual, el barcelonés reveló estar escribiendo sobre una mala experiencia que vivió el año pasado.

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"Más allá de expresar el terror vivido, me es imposible trasladarlo a la escritura, así que realmente es la reflexión sobre la imposibilidad de expresarse literariamente", adelantó.

También habló sobre su visión de la literatura, que es "la de un juego, lúdica", lo que ejemplificó con la serie de artículos dirigidos a sus "supuestos rivales al Nobel", textos en los que "los alababa muchísimo, pero al mismo tiempo les dedicaba una línea para decir que eran muy pesados".

Finalmente, Vila-Matas habló sobre su relación con la inteligencia artificial (IA), herramienta a la que hace "preguntas muy difíciles" y vuelve "loca".

"Me llega a decir cosas que son imposibles. La he usado hoy para el prólogo que estoy escribiendo y me ha llegado a decir que hay una calle en Barcelona que lleva mi nombre", denunció el autor que, aunque ha nacido en Barcelona, no tiene ninguna calle con su nombre en esta ciudad española.

"Juan Marsé me acusaba de leer la realidad como si fuera fraudulenta y me encanta. Siempre desconfío de lo que escribo y de la realidad, pero no de este premio", sentenció Vila-Matas.