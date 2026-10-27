Zelenski revela que líderes nórdicos insistieron ante Putin en la necesidad de una tregua

“Alex y Jonas dejaron claro ante el presidente ruso que se necesitan pasos reales de desescalada en relación con nuestra energía e infraestructura”, dijo en X Zelenski, tras ser informado sobre la llamada por los dos dirignetes nórdicos.

El presidente ucraniano dio las gracias a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, y al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, por la iniciativa de contactar de forma directa con el líder ruso.

Zelenski contó también que habló con Stubb y Gahr Store de la reunión directa entre negociadores de Ucrania y Rusia con mediación de EE. UU. que está prevista para el mes de noviembre.

“También hemos hablado de varios formatos para nuestro trabajo con socios en Europa que pueden ser útiles para dar más apoyo a la diplomacia, a nuestra defensa y a nuestra seguridad compartida”, declaró el presidente ucraniano.