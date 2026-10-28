Abogada de comité para elegir Supremo venezolano denuncia irregularidades en postulaciones

En una entrevista con el canal nacional Venevisión, la abogada Raquel Sánchez advirtió sobre la inclusión de candidaturas pertenecientes a un proceso anterior de postulaciones que "fue anulado".

"Estamos en un proceso nuevo. Debe haber una nueva convocatoria y, a partir de allí, es que deben haber las nuevas postulaciones", subrayó la abogada de Foro Penal, ONG dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela.

Además, Sánchez denunció una limitación de acceso a las postulaciones, lo que impide al Comité la revisión de todos candidatos que deben cumplir con varias exigencias, entre ellas renunciar a cualquier militancia político-partidista.

"Por razones de tiempo, supuestamente, van a ser distribuidas. No estamos de acuerdo en ese sentido. Algunos de los miembros del comité hemos manifestado que queremos tener el alcance total de la revisión de todas las carpetas (de las candidaturas), porque precisamente esa es nuestra función", indicó.

Al respecto, el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó estas denuncias como "graves" y subrayó que los miembros del Comité tienen derecho a revisar los expedientes de todos los postulados.

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"Esta es la prueba de por qué el oficialismo nunca quiso a representantes auténticos de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones", consideró Daniels en su cuenta de X.

En la misma red social, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió que "el proceso de postulaciones judiciales comience desde cero, conforme a lo acordado".

"Debe garantizarse su digitalización, el acceso en tiempo real a los expedientes para todos los integrantes del Comité y la participación de la sociedad civil en su directiva", señaló el CLIPP.

El martes, el Parlamento de Venezuela informó que abrió el proceso de postulación para los magistrados que renovarán el TSJ, institución señalada por la oposición de ser afín al partido de Gobierno.

El Legislativo juramentó el pasado jueves a los 12 representantes de la sociedad civil que, junto a 11 diputados, conforman el Comité de Postulaciones Judiciales.

Según una investigación hecha por la ONG Transparencia Venezuela, dos de los integrantes de la sociedad civil tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el Comité de Postulaciones Judiciales estará conformado por 10 perfiles afines al oficialismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno.

Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Solo tres diputados opositores forman parte del comité.

La renovación del TSJ es parte de los acuerdos que alcanzó en agosto pasado un sector opositor y el chavismo en una mesa de diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.