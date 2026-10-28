Activistas exigen presidenciales y un indulto masivo para presos políticos en Venezuela

José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional, afirmó que Delcy Rodríguez ocupa el cargo de presidenta encargada de manera ilegítima y apostó por la pronta celebración de unas presidenciales, algo que se va a concretar -según dijo- cuando Dinorah Figuera, la jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, "entregue un cronograma electoral".

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres lamentó que la policía impidiera el avance de la marcha, aunque esta vez los manifestantes lograron llegar hasta los alrededores del palacio presidencial tras un forcejeo con la Policía.

Torres añadió que familiares y ONG mantendrán la exigencia de un "indulto general y masivo" para los presos políticos.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabiliza en Venezuela 322 personas arrestadas, mientras el Gobierno asegura que están en prisión porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones y partidos de la oposición.

La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la liberación de los presos políticos y la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.

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La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.

En el camino, fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.