Afganistán convierte helicópteros y tanques de las guerras pasadas en símbolos de paz

En Herat, una provincia del oeste de Afganistán, el Parque Millat ha transformado un helicóptero que quedó de la guerra soviético-afgana en una cafetería para los vecinos.

"Nuestro mensaje es la paz y el recuerdo de la historia mediante el uso de este material militar como un lugar donde la gente pueda sentarse", explicó a EFE el director del parque, Abdul Qadim Keyani.

"Se trataba de material militar utilizado en la guerra. Ahora lo estamos utilizando para animar a los jóvenes y transmitir el mensaje de que la guerra no es la solución. Este es un mensaje de paz", añadió.

Los sucesivos gobiernos afganos, incluida la actual administración de facto talibán, han utilizado los restos armamentísticos de conflictos pasados como símbolos de la lucha del país por la independencia y como recordatorios de su historia.

Tanques, helicópteros, aviones de combate y demás material militar sobrante de guerras anteriores se han expuesto a lo largo de las autopistas, en plazas públicas y en parques de diversas provincias afganas.

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El viceministro de Publicaciones del Ministerio de Información y Cultura del Gobierno de facto talibán, Mahajer Farahi, declaró a EFE que la exposición de material militar busca conmemorar las luchas del pasado y garantizar que las generaciones más jóvenes siguieran siendo conscientes de las guerras que han marcado la historia del país.

"Estos tanques y este material militar son recordatorios de las invasiones y de la presencia de fuerzas extranjeras en la historia contemporánea de Afganistán. Su propósito es preservar la historia de la yihad y la resistencia, revivir los recuerdos de guerras pasadas, acercar la historia a las futuras generaciones y conmemorar los grandes sacrificios del país y su independencia, ganada con tanto esfuerzo", afirmó Farahi.

Las exposiciones también podrían servir como recordatorio de las "devastadoras consecuencias de la guerra y el valor de la libertad", agregó el alto cargo talibán.

Solo entre 2009 y 2021, más 40.000 civiles murieron y más de 77.000 resultaron heridos como consecuencia del conflicto armado entre los talibanes y el gobierno impuesto por la OTAN, según documentó la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

En agosto de 2025, el régimen talibán inauguró un museo militar en Maidan Wardak, a unos 30 kilómetros de Kabul, para glorificar su resistencia, donde se expusieron desde ollas a presión y cafeteras bomba a chalecos suicidas reales.