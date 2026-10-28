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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:45

Airbnb destinará una parte de sus ingresos en estancias a su ONG de alojamiento gratuito

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 oct (EFE).- La plataforma digital de hospedaje Airbnb anunció este miércoles un nuevo modelo de financiación en el que destinará parte de sus ingresos a ofrecer en España alojamiento temporal gratuito a personas desplazadas por motivos médicos o a supervivientes de violencia doméstica a través de su ONG Airbnb.org y otras organizaciones benéficas.

Por EFE
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"Airbnb donará una parte de los ingresos de cada estancia a Airbnb.org: 0,10 centavos por estancia. No aumentará el importe que pagan los viajeros ni reducirá los cobros de los anfitriones", indicó la compañía en un comunicado.

Cada ingreso destinado permitirá en España "ampliar la labor de Airbnb.org a familias que viajan para recibir atención médica, en colaboración con entidades como la Fundación Xana en España; a supervivientes de violencia doméstica y explotación; y a veteranos en Estados Unidos que padecen una enfermedad grave o reciben un tratamiento intensivo", precisó el escrito.

La compañía se ha fijado como objetivo "donar 500 millones de dólares a Airbnb.org en los próximos cinco años", cuya misión se concertará en ampliar su labor a otras situaciones en las que "un alojamiento temporal gratuito aporta tranquilidad y estabilidad".

Airbnb señaló que esta iniciativa nace de la necesidad de las más 8 millones de pernoctaciones al año que se realizan por motivos médicos en España, además de los más de 2,5 millones de personas duermen fuera de casa por un tratamiento, de acuerdo sus datos.

"El 72 % de estos viajes supera los 200 kilómetros y el alojamiento supone el 38 % del gasto. Además, el 42 % de las personas tiene dificultades para encontrar alojamiento cuando recibe tratamiento lejos de casa", precisó.

La organización sin ánimo de lucro activó un programa de alojamiento de emergencia para las familias desplazadas por los incendios forestales que afectaron a las comunidades de Madrid y Castilla y León el pasado julio.

También brindó alojamiento temporal tras la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana y han ofrecido más 68.000 noches de estancia gratuitas de emergencia en España desde 2020.

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