Al menos 13 muertos en ataques saudíes en el noroeste del Yemen, según los hutíes

El Ministerio de Sanidad, controlado por los hutíes, aseguró en un comunicado que "las fuerzas aéreas de la coalición" llevaron a cabo una serie de "ataques aéreos contra el mercado central de Hazm, varias viviendas residenciales en las inmediaciones y una gasolinera".

"13 mártires y 16 heridos, incluidas tres mujeres; todas las víctimas eran civiles y personas que se encontraban realizando compras", añadió el comunicado.

Asimismo, aseguró que "se registraron daños considerables en establecimientos comerciales y viviendas cercanas", aunque no detalló el alcance de los daños.

"Atacar mercados públicos, gasolineras y zonas residenciales constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y se suma a una serie de crímenes de guerra que requieren una investigación internacional y la exigencia de responsabilidades", expresó el ministerio.

Hasta ahora, ni la coalición liderada por Riad ni el Gobierno yemení reconocido se han pronunciado al respecto; y tampoco se ha verificado de forma independiente que se tratara de un ataque aéreo.

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Los ataques se producen en un momento en que los rebeldes lanzan ataques diarios con drones y misiles contra instalaciones civiles y energéticas saudíes, sobre todo en la capital Riad, donde ayer martes se registraron daños por la caída de restos de misiles tras su interceptación.

Asimismo, los rebeldes también reivindicaron ataques contra la refinería de Ras Tanura, una de las principales instalaciones de la petrolera estatal Aramco en la provincia Oriental saudí, así como contra el Ministerio de Defensa en Riad y otros puntos del sureste saudí.

Mientras, en el Yemen prosiguen los ataques cruzados entre los rebeldes hutíes y las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente, que agravan cada día más la situación humanitaria en el país.

Los hechos se enmarcan en una ofensiva militar más amplia entre Arabia Saudí y los hutíes, un movimiento insurgente aliado de Irán que controla desde 2014 la capital y amplias zonas del norte y oeste del Yemen, donde Riad interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido.