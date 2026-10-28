Al menos 3 muertos y miles de evacuados por el paso del ciclón Arnab por el este de India

"El impacto se produjo en el estado de Andhra Pradesh, con el centro del impacto ubicado a lo largo de la región costera, al sur de Yanam (...) El Centro Estatal de Operaciones de Emergencia (SEOC) ha reportado tres víctimas mortales hasta el momento", confirmó a la prensa el subinspector general de Operaciones de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), S.S. Soodan, en una rueda de prensa.

Las autoridades indias señalaron que un total de 80 equipos de la NDRF y la SDRF (fuerza estatal) se han desplegado en el terreno, de los lugares más afectados por este ciclón.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) confirmó que el ojo del ciclón completó su entrada a tierra durante la mañana de hoy bajo la categoría de "muy severo", y que continuará desplazándose hacia el norte-noroeste durante las próximas horas debilitándose progresivamente.

La autoridad meteorológica agregó que el ciclón ha dejado a su paso cortes de electricidad y cientos de cultivos sumergidos, y ha obligado a suspender las operaciones en los principales aeropuertos de la región.

Las autoridades evacuaron ayer a más de 180.000 entre Andhra Pradesh y el vecino estado de Odisha ante el riesgo de inundaciones y fuertes vientos, mientras miles de residentes fueron trasladados a refugios temporales.

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Los remanentes de Arnab mantienen también en "alerta máxima" al vecino Nepal por el riesgo de avalanchas en el Himalaya y crecidas repentinas, apenas dos meses después de unas mortíferas inundaciones que dejaron más de 1.450 cuerpos recuperados y miles de desaparecidos.