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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:10

Alemania refuerza controles a las empresas y el personal que operan instalaciones críticas

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Berlín, 28 oct (EFE).- El Gobierno alemán aprobó este miércoles un reglamento que amplía los controles de seguridad a empresas y personal que operan infraestructuras críticas ante amenazas de sabotaje y ataques híbridos, como instalaciones energéticas, plantas de tratamiento de agua, presas y terminales de gas licuado.

Por EFE
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El Consejo de Ministros aprobó la propuesta del ministro del Interior, Alexander Dobrindt, de adaptar el reglamento sobre la determinación de controles de seguridad como protección contra el sabotaje para incorporar otros sectores económicos y casos de aplicación "debido a la tensa situación de seguridad".

La medida pretende reforzar "la protección frente al sabotaje por parte de potenciales agresores internos (personas con acceso a instalaciones críticas) y aumenta la resiliencia de las infraestructuras críticas (...)", explicó Interior en un comunicado.

El objetivo es reducir el riesgo de actos de sabotaje de carácter extremista o por encargo de un servicio de inteligencia extranjero.

La atención está puesta sobre todo en la amenaza rusa, cuyas actividades híbridas contra Alemania han aumentado desde el inicio de la guerra contra Ucrania en 2022, como el fallido intento de ataque con un dron cargado de explosivos contra un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig (este del país) en agosto pasado.

Mediante un control de seguridad, las autoridades competentes revisarán los antecedentes penales del empleado con acceso a instalaciones de vital importancia, si existen indicios de extremismo o si puede ser susceptible a un chantaje por terceros, siempre dependiendo del nivel de seguridad que requiere su puesto de trabajo.

Con las nuevas aplicaciones en futuro también se someterá por ejemplo a controles de seguridad al personal técnico de las emisoras públicas regionales encargado del desarrollo o explotación de la infraestructura central para la alerta y la difusión de avisos ante crisis y catástrofes.

En el reglamento incorpora a aquellas partes de las empresas que operen instalaciones capaces de restablecer la red eléctrica tras un apagón generalizado sin depender de un suministro eléctrico externo; servicios energéticos digitales de alto rendimiento en el sector eléctrico como sistemas de gestión energética o centrales eléctricas virtuales; y grandes plantas de tratamiento de agua, centros de control de grandes presas o terminales de gas natural licuado (GNL).

"Las amenazas híbridas son peligros reales para la seguridad de Alemania. Por ello, continuamos reforzando la protección de las infraestructuras críticas", recalcó Dobrindt en el comunicado.

De acuerdo con Interior, una cláusula de salvaguardia permite a los estados federados dictar sus propias normas adicionales de protección contra el sabotaje para las plantas de tratamiento de agua de titularidad pública y los centros de procesamiento de datos si desempeñan tareas estatales a nivel regional.

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