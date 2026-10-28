Alto representante internacional advierte a la ONU contra secesionismo serbobosnio

"(Las) persistentes obstrucciones (de los serbiobosnios) debilitan las instituciones estatales, limitan su capacidad para cumplir con sus obligaciones legales y ralentizan la integración euroatlántica", señala el diplomático estadounidense en su documento, que será presentado esta semana ante el Consejo de Seguridad.

Crishock considera que las obstrucciones, "junto a los intentos de establecer estructuras separadas en la República Srpska, contribuyen a un escenario de secesión de facto".

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto debatir la situación en Bosnia-Herzegovina en su sesión del viernes.

El país balcánico, que en la primera parte de los años 1990 vivió la más sangrienta de las guerras de desintegración de la antigua Yugoslavia, está formado desde 1995 por dos entes autónomos, uno para la comunidad serbia y otro compartido para las comunidades de bosniacos (musulmanes) y croatas.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidirá en su sesión sobre la prórroga por un año del mandato de la misión militar de la Unión Europea (UE) en Bosnia-Herzegovina, llamada EUFOR Althea y compuesta por unos 1.500 soldados de una veintena de países.

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El Consejo de Seguridad analiza la situación en Bosnia-Herzegovina cada seis meses desde la firma del Acuerdo de Paz de Dayton (1995), basándose en informes del alto representante.

Según la televisión pública serbobosnia RTRS, el líder serbobosnio Milorad Dodik calificó el informe de Crishock de "insidioso, selectivo y acusatorio" y "basado en un enfoque absurdamente estúpido" como la "suposición de que la influencia rusa es la culpable de todo".

Asimismo, acusó a los "estúpidos burócratas europeos" del informe y aseguró que irritará "tanto a Rusia como a Estados Unidos".