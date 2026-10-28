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Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:45

Argentina logra refinanciar todos sus próximos vencimientos de deuda

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Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 11,56 billones de pesos argentinos (unos 7.386 millones de dólares), con lo que logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

Por EFE
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La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 15,79 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 11,56 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 106,99 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

En la subasta de este miércoles, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre enero de 2027 y diciembre de 2028.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 11 de noviembre.

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