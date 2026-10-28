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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:45

Atacado con drones un buque en el mar Negro, frente a la costa búlgara

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Varna (Bulgaria), 28 oct (EFE).- Un buque ha sido atacado este miércoles con drones en el mar Negro, frente a las costas de Bulgaria, confirmaron a EFE fuentes de la Armada del país balcánico, sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

Por EFE
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Las autoridades búlgaras han enviado un buque cisterna para prestar asistencia mientras se ha comenzado a evacuar a la tripulación en balsas salvavidas, informó la televisión pública BNT.

Según declaró a la emisora Nova TV el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, la nave recibió el impacto de tres drones cuando se encontraba a unas 21 millas náuticas frente a la localidad de Shabla (noreste).

La agencia especializada Maritime.bg precisó que el barco Contship Jet, un portacontenedores que había zarpado de Haifa (Israel), sufrió el ataque mientras navegaba rumbo al puerto rumano de Constanza.

Pescadores testigos del ataque afirmaron a la citada agencia que presenciaron como estalló un incendio a bordo y la nave se inclinaba considerablemente hacia la derecha.

Se trata del quinto buque mercante atacado con drones este mes frente a las costas búlgaras del mar Negro.

El incidente tiene lugar mientras los ministros de Defensa de Bulgaria, Rumanía y Turquía debaten en Sofía medidas para proteger la navegación civil por el mar Negro de los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania.

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