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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:50

Ataque de hutíes contra aeropuerto de Aden provoca heridos civiles, según Ejército yemení

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Saná, 28 oct (EFE).- Varias personas resultaron heridas este miércoles tras el ataque con misiles balísticos de los rebeldes hutíes del Yemen contra el Aeropuerto Internacional de Aden, la segunda ciudad más grande del país y que sirve de sede del Gobierno internacionalmente reconocido, denunció el Ejército yemení.

Por EFE
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El portavoz de las fuerzas gubernamentales, Majid al Nuzaili, dijo en un comunicado que el ataque de esta tarde "causó heridas entre los civiles y daños materiales", sin especificar el número de víctimas ni el impacto en esta instalación, en la que los hutíes pidieron la evacuación "inmediata" en dos ocasiones antes del bombardeo.

Fuentes de seguridad consultadas por EFE aseguraron, bajo condición de anonimato, que no hubo heridos directos por el ataque pero que se contabilizaron lesiones "leves" durante una avalancha de estudiantes mientras evacuaban un centro escolar próximo al aeródromo.

Al Nuzaili denunció que los rebeldes, aliados de Irán, apuntan contra "las propiedades de los civiles y ponen en riesgo la vida" de los yemeníes con estas acciones, en medio de un repunte de ataques contra infraestructura crítica de Aden.

El de hoy es el sexto ataque de este mes contra el aeropuerto de esta ciudad portuaria, de acuerdo con el Ejército yemení, que reafirmó que continuará enfrentando "la amenaza de los hutíes terroristas" y tomará "las medidas necesarias para proteger a los civiles y preservar las vidas y las propiedades" de los residentes.

Fuentes de la Autoridad de Aviación Civil yemení dijeron a EFE bajo condición de anonimato que los proyectiles impactaron contra la pista del aeropuerto, que fue clausurado y sus vuelos desviados a Yibuti hasta nuevo aviso.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, lanzó en X dos advertencias de evacuación en el aeropuerto, donde alertó sobre "la presencia de un avión de carga militar enemigo saudí que transporta armas" para las fuerzas progubernamentales, que recientemente han lanzado una contraofensiva contra los rebeldes.

Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Ejecutivo y tiene el control del espacio aéreo del territorio yemení bajo control de los hutíes, algo que los rebeldes califican de "bloqueo" y llevan años insistiendo en el levantamiento de esa "violación de la soberanía" del país árabe.

El aeropuerto de Aden -junto al de Sayoun, en la provincia oriental de Hadramaut- son las únicas vías de entrada y salida del Yemen para los civiles, ya que conectan a este país árabe en guerra desde 2014 con otros destinos regionales a los que los yemeníes acuden por motivos médicos, educativos o de reunificación familiar en el extranjero.

Ambas instalaciones funcionan como las principales puertas de entrada tanto para las zonas bajo control del Gobierno como para las que están bajo dominio de los hutíes, ya que el aeropuerto de Saná ha experimentado periodos de suspensiones y reaperturas desde 2015.

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