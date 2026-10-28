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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:10

Bloque de Netanyahu sigue en cabeza con Eisenkot recortando distancia, con 84 % escrutado

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- El bloque del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continúa a la cabeza con 54 escaños cuando el recuento de votos alcanza un 84 % escrutado, con el opositor liderado por Gadi Eisenkot recortando su distancia al ganar dos asientos hasta los 49, según los últimos datos del Comité Electoral Central y los cálculos de los principales medios nacionales.

Por EFE
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De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, a los que el último recuento da un total de 17 escaños, dos menos que en el anterior.

El Likud, el partido de Netanyahu, se mantiene en 27 escaños; mientras que Yashar!, la formación del exgeneral Gadi Eisenkot que encabeza la oposición, gana dos asientos y llega a 22.

En el bloque de Netanyahu, el resto de partidos se mantienen igual y se sitúan en: 7 escaños para Judaísmo Unido de la Torá, 7 para Shas (ambos ultraordoxos); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.

El bloque opositor suma a los asientos de Eisenkot: 12 de Beyajad (sube 1), el partido de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; 8 de Los Demócratas y 7 de Israel Beitenu (baja 1).

Los partidos árabes (que canalizan los votos de los "árabes israelíes", mayoritariamente palestinos con la ciudadanía de Israel) son los únicos excluidos de estos bloques. La izquierdista Lista Conjunta baja a 11 escaños, según los últimos resultados, mientras que el islamista Raam se mantiene en 6.

Pese a que las encuestas previas a los comicios daban una mayoría del voto a Eisenkot, las encuestas a pie de urna y el recuento hasta ahora hacían de Netanyahu el más votado.

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