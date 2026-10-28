Boeing pronostica que el tráfico aéreo de mercancías se duplicará en los próximos 20 años

Así lo indicó en su informe de previsiones bienal en el foro Air Cargo de la Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA), celebrado en Miami, en el que analiza los mercados de carga aérea más importantes, las tendencias del sector y la futura evolución de la flota mundial de cargueros.

Boeing estimó que, debido al aumento del tráfico de mercancías para 2045, la flota de cargueros superará los 4.000 aviones, y aparte de los envíos relacionados con la IA, atribuyó el impulso a la diversificación de las cadenas de suministro y el aumento del volumen del comercio electrónico.

La empresa destacó que el tráfico mundial de carga aérea registró un nuevo récord anual en 2025, con un crecimiento de cerca del 5% respecto a 2024, "a pesar de la volatilidad comercial y de la inestabilidad geopolítica", según un comunicado.

"Según IATA, más del 70 % de los bienes relacionados con la IA se transportaron en avión en 2025", detalló.

Respecto a la flota mundial de cargueros, estimó que crecerá un 67 % para 2045, desde 2.395 aviones en 2025 hasta 4.010, y opinó que los operadores necesitarán 2.930 cargueros nuevos y convertidos para cubrir el crecimiento del tráfico y reemplazar los aviones próximos al final de su vida útil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, Boeing dijo esperar que un 55 % de las entregas de aviones sumen capacidad y un 45 % sustituyan aviones obsoletos y poco eficientes.

También vaticinó que dos tercios de las entregas serán aviones de pasajeros convertidos en cargueros y el resto cargueros de nueva fabricación.

La firma reivindicó también el valor de los aviones destinados exclusivamente al transporte de mercancías, que actualmente abarcan un 55 % del tráfico mundial.

"A medida que cambian los patrones comerciales mundiales y crece la demanda de bienes con plazos de entrega críticos y de alto valor, los aviones destinados exclusivamente al transporte de mercancías seguirán siendo esenciales para el comercio global", dijo en la nota Darren Hulst, responsable de Marketing Comercial de Boeing.