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Mundo
28 de octubre de 2026 - 20:15

Bufete de abogados referente en Wall Street planea su cierre tras casi un siglo

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Nueva York, 28 oct (EFE).- El bufete de abogados estadounidense Weil, Gotshal & Manges, una referencia en Wall Street, planea su cierre después de casi un siglo tras un éxodo de empleados en los últimos meses, según informaron este miércoles medios locales.

Por EFE
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"Después de una evaluación cuidadosa de las alternativas estratégicas, el comité de gestión del bufete ha recomendado a los socios que se proceda a un cierre ordenado", indicó la firma en un comunicado recogido por The Wall Street Journal, anticipando que el proceso se alargará "los próximos meses".

Los directivos del bufete comunicaron la decisión a la plantilla este miércoles, después de que recientemente fracasaran sus negociaciones para fusionarse con una rival y de que la abogada que iba a ser nombrada socia ejecutiva en 2027, Ramona Nee, diera un paso atrás.

Nee iba a sustituir a Barry Wolf, que ha dirigido el bufete los últimos 16 años, por lo que el proceso de sucesión se quedó en el aire.

Los socios del bufete votarán sobre su cierre en los próximos días, indica el medio.

Weil, Gotshal & Manges fue creada en 1931 y lideró algunos de los mayores procesos de bancarrota de la historia, entre ellos los de Lehman Brothers, General Motors, Enron y Worldcom, así como procesos de fusión y adquisición, y litigios de capital privado

El bufete cuenta con unos 1.200 abogados en todo el mundo, tuvo unos ingresos de 2.100 millones de dólares el año pasado, no tiene deudas y registra pocos gastos, incluyendo el alquiler de sus oficinas, dijeron fuentes conocedoras de sus finanzas al WSJ.

El punto de inflexión en el éxodo de talento fue cuando el reputado abogado Michael Aiello fue contratado en septiembre por el bufete rival Cravath, Swaine & Moore, tras lo cual la firma se centró en una posible fusión con su rival Willkie Farr, que no prosperó.

Tras fracasar la fusión, más empleados de alto rango abandonaron la compañía y empezaron a buscar trabajo en la competencia, creando un momento de "pánico", agregó la información.

El WSJ señala que los bufetes se están peleando como nunca antes por contratar a los mejores abogados, y están sobresaliendo las grandes firmas con capital suficiente para invertir en la inteligencia artificial (IA), entre las que cita a Kirkland & Ellis y Latham & Watkins..

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