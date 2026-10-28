Campaña demócrata niega presunta maniobra electoral en Alaska revelada por New York Times

"La campaña 'Alaskans for Mary' no tiene ninguna relación con ninguna de las campañas de los Sullivan. Al igual que Mary, nuestra campaña se centra en reducir los costos y corregir el sistema amañado en Washington D. C.; no reclutamos a ningún candidato para la contienda", declaró la campaña de Peltola en un comunicado citado por The Hill.

Las declaraciones se dan luego de que una investigación del periódico The New York Times, que obtuvo supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola, revelara que estos discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador republicano.

La campaña habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado de quinto grado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la boleta del 3 de noviembre como independiente, de acuerdo al rotativo neoyorquino.

La investigación del diario, que citó al menos 12 fuentes, también implica a asesores de alto nivel del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC, por sus siglas en inglés), que habrían participado en el reclutamiento del candidato.

El DSCC también se pronunció y aseguró, en un comunicado citado por The Hill, que no tuvo "ninguna participación" en la supuesta trama.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación se reveló pocos días después de que el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, presentara una demanda para impugnar los resultados de la elección al Senado en Alaska en caso de que el senador republicano pierda su puesto en noviembre por un margen estrecho.

La querella presentada el jueves pasado por el Departamento de Justicia alega que la presencia de un segundo candidato independiente llamado Daniel Sullivan en la boleta electoral podría confundir a los votantes y solicita a un tribunal que, llegado el caso, retrase la certificación de los comicios si el senador Sullivan resulta derrotado el próximo 3 de noviembre.

"Daniel J. Sullivan decidió postularse para senador en 2026 como republicano con la intención de engañar a los partidarios del senador Sullivan para que votaran por él", indica la demanda, que alimenta la teoría de Trump de que los demócratas animaron al candidato con similar nombre a presentarse como táctica para restar votos al republicano.

La querella asegura que el único propósito de la candidatura del independiente Sullivan es beneficiar la campaña de Peltola, que tiene la posibilidad de arrebatarle el puesto al senador, según las encuestas, en una de las contiendas más importantes para determinar si los republicanos perderán el control de la Cámara Alta.

El senador Sullivan y Trump han calificado a J. Sullivan de candidato "falso", tras asegurar que es un infiltrado de la oposición para confundir a los votantes.

La campaña de Peltola ha negado desde las primarias cualquier vínculo con el profesor de primaria.