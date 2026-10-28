Canadá asegura que su creciente acercamiento a la UE no va contra los Estados Unidos

"Esto no va contra nadie", declaró un alto funcionario canadiense durante una sesión informativa en Ottawa sobre la cumbre, en respuesta a una pregunta sobre posibles represalias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el estrechamiento de las relaciones transatlánticas.

El funcionario explicó que el encuentro servirá tanto para evaluar los avances conseguidos desde la anterior cumbre, celebrada en junio de 2025 en Bruselas, como para iniciar nuevas negociaciones en sectores considerados estratégicos.

Aunque evitó precisar qué acuerdos se anunciarán el viernes, aseguró que existe un elevado nivel de ambición e interés por ambas partes y que el objetivo es avanzar con rapidez.

Una de las prioridades será profundizar la cooperación en minerales críticos, un sector en el que Ottawa y Bruselas buscan desarrollar mecanismos que permitan estabilizar los precios y facilitar las inversiones.

"Lo que buscamos es cierto grado de estabilidad de precios para fomentar las inversiones en proyectos específicos", explicó el funcionario, quien añadió que ambas partes estudian nuevos instrumentos para conseguirlo.

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Otro objetivo será aprovechar mejor el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA), que se aplica provisionalmente desde 2017, aunque nueve Estados miembros todavía no han completado su ratificación.

El Gobierno canadiense también quiere ampliar las oportunidades para que los jóvenes estudien, trabajen y viajen a ambos lados del Atlántico, así como reforzar la colaboración científica mediante programas europeos como Horizonte Europa.

En este sentido, los funcionarios evitaron comprometerse a una flexibilización concreta de los requisitos migratorios y señalaron que las nuevas iniciativas deberán ajustarse a las políticas canadienses de inmigración.

La cumbre comenzará el jueves con un foro empresarial en el que participarán alrededor de una docena de directivos de compañías canadienses y europeas, junto con el primer ministro canadiense, Mark Carney; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El viernes se celebrarán las reuniones formales entre los tres dirigentes y, por primera vez, participará una amplia delegación de comisarios europeos y ministros canadienses.

Entre estos últimos figurarán los titulares de Exteriores, Finanzas, Industria, Defensa, Medioambiente, Comercio Internacional e Inteligencia Artificial.

La reunión también está marcada por las tensiones entre Ottawa y el Gobierno independentista de Quebec, cuyo primer ministro, Paul St-Pierre Plamondon, ha denunciado que no se le permita intervenir en el encuentro.

Preguntados por la posibilidad de que St-Pierre Plamondon pueda dirigirse a los participantes, los funcionarios federales evitaron confirmar que vaya a disponer de un turno de palabra, aunque el Gobierno federal ya había indicado el martes que el dirigente quebequés no intervendrá en la cumbre por decisión propia.

Se limitaron a señalar que Ottawa mantiene conversaciones con los gobiernos provinciales desde agosto y que la colaboración con las provincias y territorios continuará durante el desarrollo de la nueva asociación con la UE.