Carlos III se reúne con la Fuerza de Defensa Real y visita un parque nacional en Bahamas

"En la base de Coral Harbour de la Fuerza de Defensa Real (RBDF, en inglés), el rey se reunió con miembros de la RBDF y recibió información sobre su labor de protección de las fronteras marítimas del país, su apoyo a las labores de respuesta ante catástrofes y la realización de operaciones de búsqueda y rescate en todo el territorio de Bahamas", explicó la Familia Real en su cuenta en la red social X.

Asimismo, la realeza precisó que Carlos III estuvo en el Parque Nacional de 'Bonefish Pond', donde pudo comprobar de primera mano "cómo la conservación y la restauración del hábitat" están contribuyendo a proteger la fauna silvestre y a preservar el entorno natural de Bahamas.

"El rey visitó la Academia Nacional de Boxeo de Bahamas, donde se reunió con jóvenes boxeadores y descubrió cómo este deporte está contribuyendo a desarrollar habilidades, resiliencia y ambición entre los jóvenes de todo el archipiélago", indicó la Familia Real.

Por su parte, el primer ministro, Philip Davis, rememoró en su cuenta de Facebook que "se ha reunido con su majestad el rey" en varias ocasiones en los últimos años y adjuntó en la publicación fotografías de sus últimos encuentros en 2022, 2024 y 2026.

"Darle la bienvenida de nuevo a nuestra hermosa tierra de las Bahamas me ha llenado de orgullo. ¡Sin duda, esta es mi visita favorita hasta ahora!", apuntó el mandatario bahameño.

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Carlos III reconoció ayer "el gran sufrimiento y las injusticias del pasado" ocurridas en Bahamas, una fórmula similar a la utilizada en otras ocasiones para referirse al impacto de la trata transatlántica de esclavos.

La Comunidad del Caribe (Caricom), de la que Bahamas es miembro, es muy vocal en la exigencia de reparaciones al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos y planea hacer este reclamo durante la mencionada cumbre de la Commonwealth.

Antes del viaje, el Palacio de Buckingham declaró que la gira del Carlos III por el Caribe no evitará abordar "los días más oscuros de nuestro pasado", una expresión que como príncipe de Gales empleó en Barbados, durante la ceremonia en la que el país se convirtió en república en 2021.

Carlos III fue recibido en Nasáu por Davis; la gobernadora general de Bahamas, Cynthia Pratt; el ministro de Asuntos Exteriores e Inmigración, Fred Mitchell; y altos cargos de la Policía y la Real Fuerza de Defensa de Bahamas, entre otras autoridades.

Continuará su periplo por el Caribe con sus próximas paradas en Georgetown y en Saint John's, donde se reunirá con los miembros de la Commonwealth del 1 al 4 de noviembre.