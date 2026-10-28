Casi el 80 % de los militares israelíes votó en las elecciones de ayer, según el Ejército

Para la votación, el Ejército desplegó más de 890 colegios electorales militares en bases y unidades de todo el país y en posiciones israelíes en los territorios ocupados del Líbano, Siria y Gaza, según la misma fuente.

La participación entre los militares supera ligeramente a la del conjunto del electorado, que alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la de 2022 y la más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las localidades árabes.

Con el 51,6 % de los votos escrutados, el Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, lidera el recuento con el 20,7 % de los sufragios, seguido de Yashar! del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot (16,7 %) y de la formación Juntos de Naftali Bénet y Yair Lapid (9 %), según los datos de la Comisión Electoral Central.

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna no otorgan a ninguno de los dos grandes bloques la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar.