Casi la mitad de los pasajeros en líneas aéreas usan ya la IA para planificar sus viajes

Según la encuesta, presentada en rueda de prensa por el vicepresidente de Operaciones y Seguridad de la asociación de líneas aéreas, Nick Careen, un 17 % de los pasajeros usó la IA en el último año para obtener sugerencias de destinos, un 19 % para buscar vuelos baratos y un 21 % para encontrar enlaces con un destino específico.

"Es importante que las aerolíneas no sólo se aseguren de que sus ofertas aparezcan en las herramientas que utilizan IA, sino que también desarrollen enlaces sencillos que permitan pasar de una conversación con ellas a una reserva de vuelo", subrayó Careen.

El sondeo revela además que más de la mitad de los pasajeros (58 %) ha utilizado la biometría -que incluye los sistemas de reconocimiento facial- en los últimos 12 meses, 24 puntos porcentuales más que hace cuatro años.

Además, un 78 % de los pasajeros estaría dispuesto a compartir sus datos biométricos si ello permite ahorrar trámites durante los embarques, aunque también hay preocupación por las filtraciones de datos (así lo admite un 59 % de los encuestados), o por la falta de claridad sobre la gestión de datos personales (un 41 %).

La encuesta refleja un nivel de satisfacción récord (87 %) por parte de los pasajeros con respecto a su experiencia de viaje, aunque muchos sondeados señalan como obstáculo para algunos desplazamientos los requisitos de entrada en determinados países, que en ocasiones les disuadieron de visitar un destino.

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Los pasajeros europeos fueron los que mostraron el nivel de satisfacción general más bajo, y los más cautelosos a la hora de adaptar tecnologías como la IA o la biometría, con porcentajes inferiores a la media mundial.

Los norteamericanos fueron los que indicaron un mayor uso de la biometría, pero al mismo tiempo expresaron mayor preocupación que los de otras regiones por posibles filtraciones de sus datos debido a la adopción de estas nuevas tecnologías en el sector.

IATA sugiere a la vista de los resultados armonizar los sistemas biométricos y de identidad digital para que documentos de identidad o tarjetas de embarque puedan usarse de forma segura en distintas etapas y países durante el viaje.