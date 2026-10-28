ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
18º
Ahora
ver más
18º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 05:05

China espera que Alemania y la UE sean "socios fiables", con Merz de gira asiática

Imagen sin descripción

Pekín, 28 oct (EFE).- China aseguró este miércoles que espera que Alemania y la Unión Europea (UE) "caminen en la misma dirección y sean socios fiables y previsibles", mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, inició una gira asiática por Singapur, Japón y Corea del Sur para estrechar alianzas económicas y de seguridad en la región.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun indicó hoy en una rueda de prensa rutinaria que Pekín "siempre ha defendido la apertura y la cooperación y se esfuerza por salvaguardar la estabilidad y la seguridad de las cadenas industriales y de suministro globales".

"Las economías de China y Alemania, y de China y la UE, son complementarias y sus industrias están interconectadas. El trasfondo de su cooperación pragmática es el beneficio mutuo y el ganar-ganar", estimó el vocero.

Asimismo, defendió que ambas partes resuelvan sus diferencias mediante el "diálogo y la consulta".

Las declaraciones de la Cancillería china llegan después de que este martes Merz comenzara su gira asiática en Singapur, en medio de la creciente tensión geopolítica global y la necesidad de diversificar las cadenas de suministro europeas.

"Nuestra prosperidad depende de rutas comerciales abiertas. Nuestra seguridad, también. Por eso viajo a Singapur, Japón y Corea del Sur: para fomentar el comercio, asegurar el acceso a materias primas y generar empleos en Alemania", indicó en X.

En un comunicado emitido por el Gobierno alemán antes de la gira, Berlín subrayó que estos tres países asiáticos se caracterizan por "su alto nivel de innovación, especialmente en tecnologías avanzadas y de vanguardia".

"Alemania comparte con los tres países el compromiso con un comercio abierto y basado en normas, así como el deseo de fortalecer la resiliencia y la seguridad económicas. Esto particularmente se aplica a las cadenas de suministro globales", indica el texto.

Por su parte, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, comenzó este martes su agenda en China con una visita a las instalaciones de Volkswagen en la ciudad de Hefei.

Paralelamente, un grupo de doce eurodiputados, también de visita en el gigante asiático, defendieron este miércoles la necesidad de reequilibrar las relaciones comerciales con Pekín y mantener un diálogo "directo" con sus autoridades, después de reunirse la víspera con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, entre tensiones económicas entre ambas partes.

La visita llega después de un reciente entendimiento entre Bruselas y Pekín sobre vehículos híbridos, pero también de que los líderes europeos reclamaran reforzar los instrumentos de defensa comercial del bloque ante los desequilibrios con China y de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara nuevas propuestas para diciembre.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
04
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más
05
Policiales
Una mujer fue aprehendida en Capiatá tras el robo de cruces históricas
Ver más

Te puede interesar