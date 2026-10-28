China espera que Alemania y la UE sean "socios fiables", con Merz de gira asiática

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun indicó hoy en una rueda de prensa rutinaria que Pekín "siempre ha defendido la apertura y la cooperación y se esfuerza por salvaguardar la estabilidad y la seguridad de las cadenas industriales y de suministro globales".

"Las economías de China y Alemania, y de China y la UE, son complementarias y sus industrias están interconectadas. El trasfondo de su cooperación pragmática es el beneficio mutuo y el ganar-ganar", estimó el vocero.

Asimismo, defendió que ambas partes resuelvan sus diferencias mediante el "diálogo y la consulta".

Las declaraciones de la Cancillería china llegan después de que este martes Merz comenzara su gira asiática en Singapur, en medio de la creciente tensión geopolítica global y la necesidad de diversificar las cadenas de suministro europeas.

"Nuestra prosperidad depende de rutas comerciales abiertas. Nuestra seguridad, también. Por eso viajo a Singapur, Japón y Corea del Sur: para fomentar el comercio, asegurar el acceso a materias primas y generar empleos en Alemania", indicó en X.

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En un comunicado emitido por el Gobierno alemán antes de la gira, Berlín subrayó que estos tres países asiáticos se caracterizan por "su alto nivel de innovación, especialmente en tecnologías avanzadas y de vanguardia".

"Alemania comparte con los tres países el compromiso con un comercio abierto y basado en normas, así como el deseo de fortalecer la resiliencia y la seguridad económicas. Esto particularmente se aplica a las cadenas de suministro globales", indica el texto.

Por su parte, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, comenzó este martes su agenda en China con una visita a las instalaciones de Volkswagen en la ciudad de Hefei.

Paralelamente, un grupo de doce eurodiputados, también de visita en el gigante asiático, defendieron este miércoles la necesidad de reequilibrar las relaciones comerciales con Pekín y mantener un diálogo "directo" con sus autoridades, después de reunirse la víspera con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, entre tensiones económicas entre ambas partes.

La visita llega después de un reciente entendimiento entre Bruselas y Pekín sobre vehículos híbridos, pero también de que los líderes europeos reclamaran reforzar los instrumentos de defensa comercial del bloque ante los desequilibrios con China y de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara nuevas propuestas para diciembre.