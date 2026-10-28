ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 07:25

China rechaza las acusaciones de Taiwán de estar implicada en la agresión a un humorista

Imagen sin descripción

Pekín, 28 oct (EFE).- El Gobierno chino rechazó este miércoles las acusaciones de Taiwán sobre su supuesta implicación en el ataque a un humorista crítico con Pekín y acusó al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de la isla de "inventar pretextos para difamar con malicia al continente".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua sostuvo que las autoridades del PDP buscan "azuzar el 'antichinismo' y la resistencia a China y provocar el enfrentamiento entre las dos orillas" para "obtener beneficios políticos particulares".

La respuesta llega una semana después de que la Fiscalía de Taiwán acusara a cinco personas de embestir con un coche al artista por encargo de alguien de China, que les habría pagado para que lo dejaran hospitalizado, en lo que Taipéi calificó de "represión transnacional" contra ciudadanos de la isla.

"La tesis de la 'represión transnacional' sirve para promover la 'independencia de Taiwán' y vender la teoría de los 'dos Estados'", expresó el vocero.

La Fiscalía del Distrito de Nuevo Taipéi (norte) indicó en un comunicado que había solicitado para los cinco acusados penas mínimas de entre dos años y siete meses y cinco años y seis meses de prisión, por los delitos de tentativa de lesiones graves y recopilación y uso ilegales de datos personales.

En una declaración difundida a través de su cuenta de Facebook, Huang dijo que lo único que hizo fue "insultar" al presidente chino, Xi Jinping, durante dos minutos y medio sobre un escenario en Taiwán, y que por ello le arrojaron excrementos y le embistieron deliberadamente con un coche.

En un comunicado aparte, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán — el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China — advirtió que el Gobierno exigirá "responsabilidades" a cualquier persona que, por instrucciones, encargo o incentivos del PCCh o de sus colaboradores, "participe en actos de represión transnacional o los facilite".

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
04
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar