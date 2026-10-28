China rechaza las acusaciones de Taiwán de estar implicada en la agresión a un humorista

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua sostuvo que las autoridades del PDP buscan "azuzar el 'antichinismo' y la resistencia a China y provocar el enfrentamiento entre las dos orillas" para "obtener beneficios políticos particulares".

La respuesta llega una semana después de que la Fiscalía de Taiwán acusara a cinco personas de embestir con un coche al artista por encargo de alguien de China, que les habría pagado para que lo dejaran hospitalizado, en lo que Taipéi calificó de "represión transnacional" contra ciudadanos de la isla.

"La tesis de la 'represión transnacional' sirve para promover la 'independencia de Taiwán' y vender la teoría de los 'dos Estados'", expresó el vocero.

La Fiscalía del Distrito de Nuevo Taipéi (norte) indicó en un comunicado que había solicitado para los cinco acusados penas mínimas de entre dos años y siete meses y cinco años y seis meses de prisión, por los delitos de tentativa de lesiones graves y recopilación y uso ilegales de datos personales.

En una declaración difundida a través de su cuenta de Facebook, Huang dijo que lo único que hizo fue "insultar" al presidente chino, Xi Jinping, durante dos minutos y medio sobre un escenario en Taiwán, y que por ello le arrojaron excrementos y le embistieron deliberadamente con un coche.

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En un comunicado aparte, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán — el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China — advirtió que el Gobierno exigirá "responsabilidades" a cualquier persona que, por instrucciones, encargo o incentivos del PCCh o de sus colaboradores, "participe en actos de represión transnacional o los facilite".

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.