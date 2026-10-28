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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:57

Fatal choque de trenes en España: cónsul paraguayo activa monitoreo de emergencia

El cónsul general de Paraguay en España, René Castillo, confirmó que el grave choque de trenes entre Yébenes y Urda dejó de forma preliminar unos 40 fallecidos. El representante diplomático informó que ya están en contacto con las autoridades locales para identificar si existen paraguayos afectados.

Por ABC Color
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El Consulado General de Paraguay en España se encuentra en estado de alerta y monitoreo permanente tras el grave accidente ferroviario registrado este miércoles en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de las localidades de Los Yébenes y Urda.

El cónsul general paraguayo en dicho país, René Castillo, confirmó que las autoridades locales manejan un reporte preliminar de unos 40 fallecidos, cifra que podría incrementarse con el paso de las horas.

Según detalló el diplomático, el hecho ocurrió en horas de la mañana producto de un choque por alcance entre dos trenes.

“El accidente se produjo por un choque por alcance entre ambos convoyes, o sea, dos líneas diferentes, el cual el de atrás impactó al que disminuyó velocidad al de adelante y esto provocó un descarrilamiento”, explicó Castillo.

Lea más: Al menos 10 fallecidos en accidente de tren en España

Las labores de auxilio continúan desarrollándose en la zona del siniestro con un despliegue masivo de los cuerpos de seguridad e intervención médica. “Los efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y todo el protocolo de seguridad está en plena vigencia, incluso con una intervención aérea a través de helicópteros sanitarios”, indicó el cónsul.

Coordinación diplomática y protección de datos

Ante la alta concentración de la comunidad paraguaya en territorio español y la posibilidad de que compatriotas viajaran en dicho tramo, la representación consular puso en marcha sus canales de asistencia para emergencias.

“Nosotros, en forma paralela a lo que es la instrucción del Gobierno central en hacer seguimiento de la emergencia, tenemos un teléfono de emergencia que se socializa 24 horas, 365 días al año de forma activa”, sostuvo.

Respecto a la divulgación de identidades de las víctimas, Castillo aclaró que el marco legal español impone restricciones para la difusión pública de nombres: “Acá hay una ley de protección de datos vigente muy fuerte, por lo cual es muy difícil que la prensa diga nombres o géneros”.

Sin embargo, aclaró que hay colaboración de la Policía y Guardia Civil para ver e identificar si hay algún paraguayo en esa futura lista.

Lea más: Pedro Sánchez suspende su agenda tras el accidente ferroviario

La dimensión del accidente llevó a las máximas autoridades del Gobierno español a suspender sus compromisos oficiales. De acuerdo con el representante diplomático paraguayo, “el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Transporte local, Óscar Puente, han suspendido sus compromisos de agenda por la magnitud del hecho”.

Consultado sobre los antecedentes recientes de tragedias de esta índole en el sistema ferroviario español, Castillo refirió un hecho ocurrido a inicios del año 2026 en la zona de Adamuz (Córdoba), aunque enfatizó que la gravedad del suceso actual supera lo registrado previamente: “La magnitud de este hecho amerita más atención. Es mucho más grave”, concluyó.

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