Comercio mexicano prevé 12.567 millones de dólares por programa de consumo El Buen Fin

En conferencia de prensa, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también invitaron a consumidores y negocios al sorteo anual, con una bolsa de 500 millones de pesos (26,7 millones de dólares) en premios.

La Confederación estimó que unos 200.000 negocios participarán en la decimosexta edición de la campaña de descuentos, prevista del 13 al 17 de noviembre.

Del impacto económico proyectado, el 79 % correspondería a tiendas físicas y el 21 % al comercio electrónico, según el organismo empresarial, que destacó la oportunidad para que los negocios familiares incrementen sus ventas, liquiden inventarios y fortalezcan su operación.

“Queremos que el Buen Fin llegue a la tienda de la colonia, al mercado, al comercio del centro histórico y a cada establecimiento que todos los días levanta la cortina”, afirmó su presidente, Octavio de la Torre de Stéffano.

La confederación presentó una aplicación para Android e iOS que permitirá localizar establecimientos, consultar promociones por categoría y guardar favoritos, para acercar los pequeños comercios a los consumidores.

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Por su parte, el SAT convocó a la decimocuarta edición del Sorteo El Buen Fin, cuya bolsa destinará 400 millones de pesos (21,4 millones de dólares) a consumidores y 100 millones de pesos (5,3 millones de dólares) a comercios.

Los compradores deberán realizar compras de al menos 250 pesos (13,4 dólares) con tarjetas de crédito o débito de bancos participantes, en establecimientos inscritos en el programa.

Los comercios deberán registrarse en el portal elbuenfin.org a más tardar el 12 de noviembre, contar con registro fiscal activo, una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y una terminal activa para recibir pagos electrónicos, entre otros requisitos.

El sorteo se celebrará el 4 de diciembre en las oficinas centrales del SAT, en Ciudad de México, y será transmitido por sus canales oficiales.

Los resultados podrán consultarse desde el 7 de diciembre y los premios se depositarán antes del 5 de enero de 2027.

El SAT recordó que el programa busca incentivar la economía, promover la formalidad y fomentar los pagos electrónicos.