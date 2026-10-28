ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 01:40

Con el 37 % escrutado, Likud lidera y la izquierda árabe asciende a tercera fuerza

Imagen sin descripción

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Con cerca del 37 % de los votos escrutados en las elecciones del martes en Israel, el Likud de Benjamín Netanyahu sigue en primer lugar con el 21,7 % de los sufragios, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot (15,7 %) y de la alianza de partidos de izquierda de mayoría árabe Lista Conjunta (9,2 %), que adelanta a Juntos de Naftali Bénet (8,4 %).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A las 5:58 hora local (3:58 GMT), el recuento alcanzaba 2,12 millones de papeletas de 5.037 colegios electorales, de un total de 5.695.682 votos emitidos en 12.018 colegios, según los datos de la Comisión Electoral Central.

Tras ellos se sitúan los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (6,4 %), el Israel Beitenu de Avigdor Líberman (6,3 %), Los Demócratas (5,9 %), el ultraderechista Poder Judío de Itamar Ben Gvir (5,8 %), el partido ultraortodoxo sefardí Shas (5,7 %) y el Sionismo Religioso (5,5 %).

Netanyahu pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos, pero apostó por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna dan como ganador al Likud, pero no otorgan a su bloque la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar. El bloque opositor le superaría en escaños, pero tampoco alcanzaría la mayoría, según las proyecciones.

Los partidos árabes se perfilan como la llave de un posible gobierno opositor. El diario Haaretz apunta a que podrían llegar a 19 escaños, según los sondeos a pie de urna.

La participación alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la de 2022 y la más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las localidades árabes.

El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
02
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
03
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
04
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más
05
Polideportivo
Iván Nuevo: “Poca gente se lo esperaba, pero trabajando todos juntos lo logramos”
Ver más

Te puede interesar