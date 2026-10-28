Con el 48 % escrutado, el Likud lidera en Israel mientras Yashar! recorta distancias

La formación Juntos de Naftali Bénet y Yair Lapid recupera la tercera posición con el 9,2 %, por delante de la alianza de partidos árabes y de izquierdas, Lista Conjunta (8,5 %).

A las 7:27 hora local (5:27 GMT), el recuento alcanzaba 2,75 millones de papeletas de 6.456 colegios electorales, de un total de 5.695.682 votos emitidos en 12.018 colegios.

Yashar! y Juntos, que han hablado de aliarse, apostaron anoche por un gobierno sin Netanyahu: tanto Eisenkot como Bénet prometieron tras los primeros sondeos a pie de urna hacer todo lo posible por formar un gobierno sionista sin Netanyahu.

Les siguen la Lista Conjunta, Los Demócratas (que suben al 7,1 %, con respecto al 5,9 % del recuento de las 5:58), los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (6,4 %), el Israel Beitenu de Avigdor Líberman (6,2 %), el partido ultraortodoxo sefardí Shas (5,6 %), el ultraderechista Poder Judío de Itamar Ben Gvir (5,4 %) y el Sionismo Religioso de Betsalel Smotrich (4,9 %).

Con respecto al recuento anterior, cuando se había escrutado el 37 % de los votos, el Likud ha perdido casi un punto y Yashar! ha ganado 1,4, con lo que la diferencia entre ambos se ha reducido de seis a menos de cuatro puntos.

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Netanyahu pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos, pero apostó por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna dan como ganador al Likud, pero no otorgan a su bloque la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar. El bloque opositor le superaría en escaños, pero tampoco alcanzaría la mayoría, según las proyecciones.

La participación alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la de 2022 y la más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las localidades árabes.

El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).