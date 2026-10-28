Con el 72,4 % del voto escrutado en Israel, Netanyahu mantiene la delantera pero Raam sube

El Likud, el partido de Netanyahu, bajó a los 27 escaños. La formación islamista Raam, liderada por Mansur Abás, ganó 2 y alcanzó un total de 6 asientos, según el recuento.

En el bloque de Netanyahu la distribución es de: 7 escaños a Judaísmo Unido de la Torá, 7 a Shas (ambos ultraordoxos); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.

El bloque opositor suma, además de los 21 asientos de Eisenkot: 11 de Beyajad, el partido de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; 8 de Los Demócratas y 8 de Israel Beitenu.

En total, Eisenkot suma 48 asientos en su bloque y Netanyahu, 54.

Los partidos árabes (que canalizan los votos de los "árabes israelíes", mayoritariamente palestinos con la ciudadanía de Israel) son los únicos excluidos de estos bloques. La izquierdista Lista Conjunta rondaría los 12 escaños, mientras que el islamista Raam ha subido a 6.

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Al tener el Parlamento 120 escaños y estar la mayoría en los 61, ambos bloques (de no variar) necesitan el apoyo de los partidos árabes para formar un Gobierno estable.

Pese a que las encuestas previas a los comicios daban una mayoría del voto a Eisenkot, las encuestas a pie de urna y el recuento hasta ahora hacían de Netanyahu el más votado.