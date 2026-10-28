Convocan una huelga del sector público portugués para el 20 de noviembre

La convocatoria fue aprobada este martes en un pleno de dirigentes, delegados y activistas sindicales celebrado ante el Parlamento, en Lisboa, coincidiendo con el inicio del debate presupuestario.

El Frente Comum, vinculado a la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), llama a la movilización de los trabajadores de la Administración central, regional y local. La convocatoria se circunscribe al sector público y no comprende al conjunto de los trabajadores del sector privado.

Su coordinador, Sebastião Santana, justificó la decisión por la necesidad de "luchar contra un presupuesto que destruye la Administración pública".

Los convocantes rechazan lo que consideran un empobrecimiento de los empleados públicos, una desvalorización de sus carreras y un deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos.

El conflicto tiene como trasfondo el aumento del coste de vida. Los sindicatos sostienen que el encarecimiento de la vivienda, los combustibles, la energía y otros bienes esenciales ha agravado las dificultades de los trabajadores y reclaman medidas que permitan recuperar poder adquisitivo.

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Entre sus principales exigencias figuran un incremento salarial de al menos el 15 %, con un mínimo de 150 euros, y la subida de la remuneración base mínima de la Administración pública hasta los 1.150 euros desde enero de 2027.

La plataforma sindical también reclama mejoras en las carreras profesionales, medidas contra la precariedad y más recursos humanos y financieros para los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la sanidad y la educación.

Estas demandas forman parte de una propuesta reivindicativa con 83 medidas que el Frente Comum entregó al Gobierno el pasado 30 de septiembre y cuya negociación exige.

Santana explicó que la elección del 20 de noviembre responde a una estrategia para influir en las cuentas públicas, cuya votación final está prevista para el día 24, cuatro días después de la huelga.

La movilización cuenta con la participación de organizaciones implantadas en distintos ámbitos del sector público, como la Federación Nacional de Profesores (Fenprof) ENPROF) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Local y Regional (STAL).