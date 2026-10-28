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Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:45

Cuatro años de cárcel para 3 tailandeses que iban a salir de Ecuador con iguanas marinas

Imagen sin descripción

Guayaquil (Ecuador), 28 oct (EFE).- Un juez de Ecuador condenó este miércoles a cuatro años de prisión a tres tailandeses que fueron detenidos en mayo con doce iguanas marinas de Galápagos, cuando pretendían tomar un vuelo desde Guayaquil, la ciudad más poblada del país, hacia Ámsterdam, Países Bajos.

Por EFE
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Los extranjeros, que llevaban las iguanas en sus maletas de mano, fueron sentenciados por el delito contra la flora y fauna silvestres, y deberán pagar una multa de diez salarios básicos (4.820 dólares) y 400.000 dólares por reparación integral, según informó la Fiscalía.

Los hombres, identificados como Wongdee Panom, Kamlong Wanchaloem y Yatthong Akklrawin, fueron detenidos el pasado 19 de mayo en el aeropuerto de Guayaquil, después de que la Policía revisó su equipaje y encontró cuatro iguanas en cada una de las tres maletas.

Los animales fueron capturados en una de las islas de Galápagos y trasladados al continente de manera ilegal, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente y Energía.

Se tratan de iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), que otorga el más alto nivel de protección internacional.

A finales de mayo, la cartera de Estado señaló que diez iguanas habían regresado a las islas, pues una había fallecido en el aeropuerto y otra días después del rescate.

Tras llegar a las islas, ingresaron a una cuarentena en un área controlada, donde estarían bajo observación especializada hasta que los científicos determinaran que podían ser liberadas en su hábitat natural.

Posteriormente fallecieron otras cinco, de acuerdo a información expuesta por las autoridades durante el juicio.

El archipiélago de Galápagos, formado por 13 islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

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