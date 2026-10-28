Cuba agradece "respaldo mayoritario" contra el embargo de EEUU en primera jornada en ONU

"En ONU se evidenció el respaldo mayoritario de la comunidad internacional a Cuba en la condena al bloqueo y contra la política de máxima asfixia del Gobierno de EE.UU.", aseveró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X.

Por su parte, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez agradeció en la misma red social, "los pronunciamientos que reclaman el fin del bloqueo de EE.UU. contra Cuba, incluido el cerco energético y las sanciones secundarias".

Rodríguez y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, discutieron la víspera en medio de la sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo de Washington a La Habana.

La delegación cubana empezó a golpear las mesas e interrumpió la sesión, y Rodríguez se dirigió a gritos hacia la tribuna en la que se encontraba Waltz.

Entre reproches de ambos representantes, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, amenazó con suspender la sesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Díaz-Canel cargó en X contra Waltz acusándolo que no tener "el valor de explicar al mundo la razón del criminal cerco energético al que someten al pueblo cubano, ni del reforzamiento de la extraterritorialidad del bloqueo".

"Podrán presionar a naciones soberanas, intimidar, hacer fabulaciones distractivas, pero la inmensa mayoría sabe de qué lado está la verdad", remarcó el mandatario isleño.

Cuba llega a estas votaciones en medio de una de las peores crisis de la isla, en un año marcado por un bloqueo petrolero y sanciones secundarias impuestas por Washington, así como por una escalada de tensiones bilaterales por denuncias de presiones de EE.UU. a los Estados miembros de la ONU para influir en el sufragio.

La resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" ha recibido desde 1992 el apoyo en la ONU de la inmensa mayoría de la comunidad internacional.