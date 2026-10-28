Delcy Rodríguez pide a Cancillería iniciar proceso de recuperar oro retenido en Inglaterra

"No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo", dijo Rodríguez, en mención al acuerdo para recuperar los activos de reserva internacional alcanzado en agosto pasado en el primer ciclo de diálogo entre un sector de la oposición y el chavismo.

En una reunión del Consejo de vicepresidentes y ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, la presidenta encargada subrayó que "no hay excusas" para que el oro siga en el Banco de Inglaterra.

"Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro", expresó.

En julio pasado, Rodríguez informó que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro retenido en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos ante la emergencia provocada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.

El reciente alivio de sanciones por parte de EE.UU. no ha impedido que persistan restricciones estructurales y continúen congelados, o bajo control, fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra.

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El pasado 21 de octubre, el chavismo y el sector de la oposición que participa en el diálogo acordó la conformación de una comisión paritaria para gestionar ante las instituciones del Reino Unido la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra, informaron ambas partes al término de la tercera ronda de negociaciones.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, declaró entonces que su comisión conversó con representantes de Reino Unido para que se haga efectiva la transferencia de los recursos que fueron transferidos al control de la oposición en 2019, en medio de una crisis política desatada por el cuestionamiento al mandato del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro, tras unas presidenciales con denuncias de fraude.